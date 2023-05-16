وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تيليغرام: "انفجارات في كييف. (انفجارات) قليلة (وقعت) في منطقة سولوميانسكي".

وأضاف أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة الحيوان في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة.

وأضاف في منشور منفصل أن الحطام المتساقط أشعل النيران في عدة سيارات بمنطقة سولوميانسكي.

وسبق أن أعلن المسؤولون الأوكرانيون أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام: "الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.