وأفاد أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تليغرام بأن "الدفاع الجوي يتصدى للأهداف"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

كذلك قال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.

وحثت الإدارة العسكرية لمدينة كييف سكان العاصمة على البقاء في الملاجئ، في حين أشار عمدة كييف إلى سقوط حطام صاروخ روسي في حي شيفتشينكوفسكي وسط العاصمة، وأكد تعرض العاصمة الأوكرانية لقصف عنيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أوكرانية فيديو قالوا إنه يوثق تصدي الدفاع الجوي الأوكراني لهجمات روسية بصواريخ من طراز "كينجال".

"أول نجاح" في باخموت

أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، عن "أول نجاح" لهجومه في محيط مدينة باخموت (شرق)، التي تشهد أطول وأعنف معركة في إطار الاجتياح الروسي.

وذكر قائد القوات البرية الأوكرانية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، الإثنين، أن الدفاع عن مدينة باخموت مستمر، مضيفا أن الأيام الأخيرة أظهرت قدرة أوكرانيا على التقدم ومواجهة القوات الروسية هناك.

ونقل المركز العسكري الإعلامي الأوكراني عن سيرسكي قوله إن "تقدم قواتنا على طول اتجاه باخموت يمثل أول عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن المدينة".

وأضاف في رسالة بثها المركز على تطبيق التراسل تليغرام: "لقد أظهرت الأيام القليلة الماضية أنه بإمكاننا التقدم وتدمير العدو حتى في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية. عملية الدفاع عن باخموت مستمرة. جرى اتخاذ جميع القرارات اللازمة للدفاع عن المدينة".