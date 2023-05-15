والعام الماضي، نشرت السلطات الأميركية صور أقمار صناعية ونتائج استخباراتية قالت إنها تشير إلى أن إيران باعت مئات الطائرات المسيرة الهجومية إلى روسيا.

وعلى مدى أشهر، صرح مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تفكر في بيع مئات الصواريخ البالستية إلى روسيا، لكن لم يكن لدى واشنطن دليل على إتمام الصفقة.

كما تواصل إيران تزويد روسيا بطائرات من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه (مركبات جوية بدون طيار).

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "منذ أغسطس، زودت إيران روسيا بأكثر من 400 طائرة بدون طيار من طراز (شاهد)".

واستهلكت روسيا معظم هذه الطائرات في استهداف البنية التحتية الأوكرانية الحيوية داخل أوكرانيا، خلال الحرب التي بدأت العام الماضي.

والكشف الأخير جزء من تسريب مستمر لنتائج الاستخبارات من الإدارة الأميركية، لتفاصيل ما يقول المسؤولون إنه شراكة دفاعية عميقة بين روسيا وإيران.