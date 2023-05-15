بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة البريطانية، الإثنين، في إطار سعيه للحصول على مزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة القوات الروسية في بلاده، أعلنت موسكو أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "إجراءات انتقامية".