علق الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.