علق الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
وقال بايدن: "ليفز من يفوز"، مشددا على أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة.
النتائج الأولية
- أظهرت النتائج الأولية بعد فرز 98.02 بالمئة من الأصوات، حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.35 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة
- حصل منافس أردوغان الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.97 بالمئة، فيما حصل المرشح سنان أوغان على 5.25 بالمئة.
نسبة الإقبال
- بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التركية 88.75 بالمئة في الداخل و51.92 بالمئة في الخارج.
- أدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.
- يبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.