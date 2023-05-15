وذكر كيليجدار أوغلو في تصريحات جنبا إلى جنب مع زعماء أحزاب أخرى في تحالفه أنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة.

وأضاف: "البيانات تتوالى وسنقبل بجولة إعادة".

وجاءت تصريحات كيليجدار أوغلو بعد كلمة ألقاها الرئيس أردوغان أمام مناصريه بمقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة، قال فيها: