وكتب أردوغان على "تويتر": "عملية فرز الأصوات مستمرة، وأي محاولة لإعلان النتائج بسرعة هي اغتصاب للإرادة الوطنية".

ودعا "خصومه وأصدقاءه" إلى أن يبقوا إلى جانب صناديق الاقتراع، مهما حدث، ريثما يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي.

وجاءت تصريحات أردوغان في ظل تضارب الأرقام الأولية بشأن نتائج الانتخابات، فبينما تظهر أرقام وسائل الإعلام الحكومية تقدمه، تبين أرقام وسائل إعلام المعارضة تقدم مرشح تحالف "الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو.

وأشارت النتائج الأولية وفق وكالة أنباء الأناضول إلى تصدر أردوغان للسباق، لكن الفارق يتقلص بشكل مستمر لصالح منافسه كليجدار أوغلو.

وكتب كيليجدار أوغلو على "تويتر" قبل حديث أردوغان: "نحن متصدرون".

وذكر قادة في المعارضة أن مرشحهم متقدم في النتائج الأولية، بما يؤهله لكي يكون الرئيس الجديد في البلاد.

ولم تسجل أحداث تذكر خلال يوم الانتخابات، كما ذكرت الهيئة المشرفة عليها، لكن التوتر طغى على أحاديث المرشحين بعد إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات.

وأطلق أردوغان وكليجدار أوغلو تصريحات تدعو إلى حماية الصناديق، وهو ما يظهر شكوكا في كلا الطرفين.