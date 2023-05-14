النتائج الأولية أولا بأول

قال التلفزيون التركي إن نتائج أولية للرئاسيات التركية تظهر حصول أردوغان على 49.84 في المئة من الأصوات، مقابل 45.72 في المئة لكليجدار أوغلو، بعد فرز 9.1 في المئة من أصوات الناخبين.

من جهتها، كشفت قناة "سي إن إن ترك" أن أردوغان متقدم بـ56.7 في المئة من الأصوات، مقابل 37.4 في المئة لكليجدار أوغلو، بعد فرز 14.8 في المئة من أصوات الناخبين.

وتتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية"، عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية قوله إن "عملية التصويت تمت من دون ورود أي مشاكل".

وفي أول تصريح له بعد انتهاء التصويت، قال الرئيس التركي ومرشح "تحالف الشعب": "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا".

وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".

من جهته، ذكر كمال كليجدار أوغلو: "أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز".

وتابع: "المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".