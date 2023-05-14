أردوغان: "تشبثوا بالصناديق"

وقال أردوغان: "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا".

وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".

كيليجدار أوغلو: "لا تتركوا الصناديق"

ومن جانبه، دعا كمال كيليجدار أوغلو "أبطال الديمقراطية بألا يتركوا صناديق الاقتراع، مهما حدث، وذلك حتى يتم تقديم آخر تقرير عن آخر صندوق".

وأضاف "أن المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".

انتهاء التصويت

وكانت صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية أغلقت عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الثالثة مساءً بتوقيت غرينتش).

وبدأت عملية فرز الأصوات في بعض محطات الاقتراع، في حين تأخرت العملية قليلا في محطات أخرى، بسبب وجود ناخبين داخلها لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم مع انتهاء الوقت الأصلي للتصويت.

ونقل مراسلنا عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أن "عملية التصويت تمت من دون ورود أي مشاكل".

ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور خلال الساعات المقبلة.