وكتب دميرطاش على حسابه بمواقع "تويتر": "لقد أدليت بصوتي فماذا عنكم؟، مرفقا صورا له خلال الانتخابات السابقة.

كيف صوّت دميرطاش؟

القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي، بركات قار، شرح لموقع "سكاي نيوز عربية"، الكيفية التي صوت بها الزعيم الكردي:

صوت دميرطاش داخل السجن لأنه غير محكوم عليه بأحكام قاطعة.

يحق لـ 53 ألف سجين في السجون التركية التصويت في الانتخابات لنفس السبب.

يوجد لجان انتخابية مخصصة في السجون يتم التصويت من خلالها.

كشف قار، على تجربة شخصية له تعرض لها، حيث سبق له الإدلاء بصوته خلال التسعينيات، عندما كان سجينا ولم يكن محكوم عليه بحكم قاطع.

وفي هذا الخصوص، قال المحلل السياسي التركي، هشام غوناي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قرار المجلس بشأن المحتجزين والمدانين، ذكر أن المدانين في السجن بسبب جرائم متعمدة لا يمكنهم التصويت، ويمكن للمحتجزين المدانين بجرائم الإهمال التصويت.

من هو دميرطاش؟