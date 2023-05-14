ورصد موفدنا اكتظاظا كبيرا في إحدى محطات الاقتراع في ديار بكر، حيث غصت بالناخبين الذين جاؤوا من شتى الفئات العمرية، صغارا وكبارا.

وقال إن أعداد الناخبين آخذة في الازدياد مع مرور الوقت، إلى درجة أنهم كانوا يصطفون في طوابير طويلة أمام قاعة التصويت.

ويمكن رد هذا الإقبال الكثيف في الانتخابات إلى الأهمية الكبرى التي ينظر إليها السكان، فضلا عن حملات التعبئة التي قامت بها الأحزاب في مرحلة الدعاية الانتخابية، إلى جانب تيسير إجراءات الانتخاب.

"رغبة في التغيير"

وأعرب العديد من الناخبين الأكراد عن أملهم في أن يتحقق التغيير عبر الانتخابات، وأشار العديد منهم إلى أنهم سيصوتون لصالح مرشح "تحالف الأمة" وزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، باعتباره يمثل التغيير، وهو ما يمثل تحولا في العلاقة بين الطرفين.

ويؤكد هذا الأمر ما أظهرته استطلاعات الرأي من ميل في مناطق الأكراد لصالح كليجدار أوغلو.

لكن هناك نسبة أخرى من الأكراد يقولون إنهم صوتوا لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

وجاء ذلك رغم أن التنافس التقليدي في المنطقة يكون عادة بين حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وحزب أردوغان.

ويطالب السكان الأكراد بأمور متعددة منها معالجة التهميش ومنحهم مساحة حرية أكبر.

مفارقة تاريخية

وتحمل هذه الانتخابات مفارقة، إذ أظهرت استطلاعات رأي أن كليجدار أوغلو نال دعما كبيرا من جانب الأكراد، رغم العلاقة غير الطيبة بين حزبه والأكراد.

التاريخ غير ودي بين الأكراد وحزب الشعب الجمهوري، الذي يرى نفسه أمينا على القومية التركية، لكن الحزب التزم أخيرا بخطاب هادئ نحوهم، مكنه من التقارب معهم.

أثر الدعم الكردي لكليجدار أوغلو على وصول نسبة التأييد له في المحافظات الكردية إلى نحو 63 بالمئة حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "راوست".

هذه المرة الأولى التي سيصوّت فيها الأكراد لمرشح المعارضة.

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