وكتب زيلينسكي في منشوره على تويتر "وصلت بالفعل إلى برلين. الأسلحة، الحزمة القوية، الدفاع الجوي، إعادة الإعمار، الاتحادالأوروبي، حلف شمال الأطلسي، الأمن".

وكانت آخر زيارة لزيلينسكي إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير العام الماضي قبل اندلاع الحرب مباشرة.

وتعد ألمانيا هي تاسع دولة يزورها الرئيس الأوكراني منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، حيث سبق له زيارة الولايات المتحدة وبولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا وهولندا وإيطاليا.

دعم عسكري ضخم

وعشية زيارته لألمانيا التي أعلنت قديم مساعدة عسكرية ضخمة لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو. وصل زيلينسكي إلى الفاتيكان حيث استقبله البابا فرنسيس بعد لقائه مسؤولين إيطاليين في روما.

واستبقت ألمانيا الزيارة بالإعلان عن حزمة مساعدات كبرى لأوكرانيا، تشمل دبابات وعربات مدرّعة وأنظمة مضادة للطائرات.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "نريد جميعاً نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق"، مضيفاً: "لهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، إذا كان ذلك ضرورياً".