ويعرض محللان سياسيان من تركيا لموقع "سكاي نيوز عربية" أبرز وعود المرشحين الأبرز في سباق الرئاسة، وهما الرئيس رجب طيب أردوغان (69 عاما)، الذي يركز على القروض والوظائف، ومنافسه مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو (73 عاما)، الذي يركز على الحريات، وأيهما سينجح في لمس احتياجات 5 مليون ناخب صغير جديد.

وعود أردوغان

عبد الله أيدوغان، المحلل السياسي التركي، يلفت إلى أن حزب العدالة والتنمية خلال أكثر من 20 عاما في الحكم، نجح في أن يكون نصف أعضائه تقريبا من الشباب.

ومن وعود أردوغان للشباب لتحقيق مستقبل أفضل لهم، كما يرصد أيدوغان:

تعزيز الأسرة ماديا ومعنويا في الفترة الرئاسية القادمة.

تقديم قروض ميسرة للزواج.

تطبيق "بطاقة الشباب" للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية كالمسرح والسينما مجانا أو بسعر مخفض، وتوقير 10 غيغابايت من الوصول المجاني إلى الإنترنت شهريًا لشباب الجامعات.

خطط واسعة لخلق جيل من رواد الأعمال الشباب عبر قروض مدعمة لأصحاب الأعمال التجارية الخاصة.

التأكيد على دور الشباب في صنع مشاريع التنمية واتخاذ القرار.

تشريعات جديدة لخفض سن الترشح للانتخابات والتصويت.

وتضيف صحف تركية على ما سبق:

يتحدث البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية عن توفير 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وخفض معدل البطالة إلى حدود 7%.

وعود كليتشدار أوغلو

يعد مرشح المعارضة بتأسيس مشاريع اقتصادية ضخمة، منها 9 مناطق اقتصادية خاصة ومشاريع زراعة وتربية حيوانات، ستخفض معدل البطالة إلى ما دون 5%.

يركز كليتشدار أوغلو بشكل خاص على ملف "الحريات"، الذي يجتذب الشباب، سواء الدينية أو السياسية، ويشمل ذلك حديثه عن توفير حريات وحقوق أكبر للأقليات.

رمانة الميزان

في النقطة الأخيرة، يقول الكاتب الصحفي التركي شكري كورال، إن الجيل الذي يصوت لأول مرة في هذه الانتخابات تربى على التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي "ويدركون أن هناك نقصا بالحريات"، حسب تعبيره.

ولذا، تركز المعارضة على هذا الملف الذي يلمس عددا كبيرا من الشباب، إضافة إلى أن معظم الشباب ينتشرون في المناطق الجنوبية والشرقية التي تميل هذه المرة للمعارضة.

أرقام الانتخابات