يوم الجمعة، قال كمال قليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزبه لديه أدلة دامغة على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى "زائف تماما" عبر الإنترنت قبل التصويت المقرر يوم الأحد.

وسبق أن اتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات دول أخرى، منها الانتخابات الأميركية، وهو ما تنفيه موسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله "نرفض رفضا قاطعا الاتهامات بالتدخل في الانتخابات التركية. هذا غير وارد".

ونقلت رويترز عن المسؤول الروسي قوله "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء بيان المعارضة في تركيا"، مضيفا أن قليجدار أوغلو لا يمكنه تقديم دليل على هذا التدخل "لأنه غير موجود بالفعل".