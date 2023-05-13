ولم يوضح "تويتر" ما هو المحتوى الذي حظر في تركيا ولا مَن هي الجهة التي طلبت الحظر، بحسب موقع "فوربس" الأميركي.

وذكر حساب "تويتر" المختص بالشؤون الحكومية العالمية أنه "استجابة للعملية القانونية وضمانا أن يكون تويتر متوفرا للناس في تركيا، اتخذنا إجراءات لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا".

وأضاف أنه أبلغ أصحاب الحسابات المعنية بالقرار الجديد، مشيرا إلى أن المحتوى المحظور في تركيا سيكون متوفرا في بقية أنحاء العالم.

ودافع مالك "تويتر"، إيلون ماسك، عن السياسة الجديدة فيما يتعلق بالانتخابات التركية.

ورد ماسك على مغرد يعرف نفسه بـ "ماثيو يغليسياس" كاتب الرأي في بلومبيرغ.

وقال هذا المغرد إن أمر الحظر جاء بناءً على طلب تقدمت به الحكومة التركية.

ورد عليه ماسك: "هل فقدت عقلك يا يغليسياس؟".

وأضاف: "أن الخيار هنا هو إما تقييد تويتر بالكامل أو تقييد الوصول إلى بعض التغريدات، فأي خيار تريد؟".