ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسؤول بخدمات الطوارئ القول إن المعلومات المبدئية تشير إلى أن حريقا شب في محرك الطائرة الهليكوبتر قبل تحطمها بالقرب من كلينتسي التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود.

لكن مقطعا نُشر على قناة "فويني أوسفيدوميتيل" الروسية على تيليغرام أظهر طائرة هليكوبتر تنفجر في أثناء تحليقها على ارتفاع عال وتنحرف عن مسارها ثم تهوي إلى الأرض والنيران مشتعلة بها.

وذكرت التعليقات المصاحبة للمقطع المصور أن صاروخا أسقط الطائرة الهليكوبتر طراز مي-8 الروسية الصنع.

وأظهرت صور أخرى نشرتها القناة حطام الطائرة في حقل زراعي.

ولطائرات مي-8 استخدامات متعددة تتنوع بين العسكرية والمدنية.

ولم تعلق أوكرانيا على الواقعة.