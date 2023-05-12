وبينما يخوض ترامب صراعات قضائية كبيرة من هذه الناحية الآن، نستعرض قائمة هؤلاء الـ 26 امرأة اللاتي اتهمن ترامب.

1- جيسيكا ليدز

الاتهام: كشفت في 2016 أن ترامب تحرش بها جسديا عندما كان جالسا بجوارها في رحلة طيران في السبعينات.

2- إيفانا ترامب

الاتهام: زوجته الأولى اتهمته خلال قضية الطلاق عام 1990 بالاعتداء عليها خلال حالة غضب عارم.

3- كريستن أندرسون

الاتهام: عارضة الأزياء السابقة قالت إن ترامب اعتدى عليها داخل ملهى ليلي.

4- جيل هارث

الاتهام: سيدة أعمال كانت تعمل مع ترامب في التسعينات، قالت إنه حاول الاعتداء عليها بالقوة في منتجعه بمار آلاغو.

5- ليزا بوين

الاتهام: خلال حفل عشاء عام 1996، اعتدى ترامب لفظيا على عارضة الأزياء السابقة، وقال أشياء خادشة للحياء.

6 و7- ماريا بيلادو وفكتوريا هيوز

الاتهام: المتنافستان في حفل ملكات جمال أميركا للمراهقات عام 1997، زعمتا أن ترامب دخل على غرفة تغيير الملابس الخاصة بهما، بينما كانتا تغيران ملابسهما.

8- أي جين كارول

الاتهام: الصحفية كارول قالت إن ترامب اغتصبها داخل غرفة تغيير في محل للملابس.

9- تيمبل تاغارت

الاتهام: ملكة جمال ولاية يوتاه السابقة، قالت إن ترامب قبلها مباشرة عند لقائها في المسابقة عام 1997.

10- كاثي هيلر

الاتهام: كانت على طاولة الغداء مع زوجها وأطفالها في منتجع مارالاغو، عندما قدم ترامب للطاولة وعرف نفسه وقبلها بالقوة.

11- آيمي دوريس

الاتهام: ترامب قبلها بالقوة وقام بإمساكها داخل غرفته الخاصة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 1997.

12- كارينا فيرجينيا

الاتهام: مدربة اليوغا قالت إن ترامب أمسك بها بالقوة، خلال انتظارها لسيارة أجرة خارج ملعب بطولة أميركا للتنس.

13- كارين جونسون

الاتهام: ترامب أمسكها وقبلها دون إذن خلال حفلة رأس السنة عام 2000.

14 و15- تاشا ديكسون وبريجت سوليفان

الاتهام: المتنافستان في حفل ملكات جمال أميركا عام 2001، زعمتا أن ترامب دخل على غرفة تغيير الملابس الخاصة بهما، بينما كانتا تغيران ملابسهما، وحدق بهما لفترة.

16- ميلندا مكغيلفراي

الاتهام: قالت إن ترامب تحرش بها جسديا خلال تواجدها في حفلة غنائية.

17- ناتاشا ستوينوف

الاتهام: الصحفية اتهمت ترامب بالاعتداء عليها جنسيا، عندما ذهبت لكتابة تقرير عن ترامب وزوجته الجديدة ميلانيا في فلوريدا عام 2005.

18- جينيفر مورفي

الاتهام: كانت متسابقة ملكة جمال أميركا في لقاء عمل مع ترامب حين قبلها عنوة. عكس بقية النساء في اللائحة، لا زالت مورفي تساند ترامب في حملته الانتخابية.

19-جولييت هادي

الاتهام: مذيعة فوكس نيوز اتهمته بتقبيلها بالقوة خلال لقاء ببرج ترامب عام 2005.

20- راشيل كروكس

الاتهام: اتهمته بتقبيلها بالقوة خلال لقاء ببرج ترامب عام 2005.

21- سمانثا هولفي

الاتهام: المشاركة في مسابقة ملكة جمال أميركا 2006، التي يملكها ترامب، قالت إنه قام "بفحص" كل متسابقة بنفسه.

22- نيني لاكسونين

الاتهام: ملكة جمال فنلندا اتهمته بالإمساك بها خلال تواجدهما ضيوف لبرنامج تلفزيوني معا عام 2006.

23- جيسيكا دريك

الاتهام: الممثلة الإباحية قالت إن ترامب قبلها وأمسكها بالإكراه، وعرض عليها مبلغا للحضور إلى بيته على البحيرة.

24- سامر زيرفوس

الاتهام: متسابقة للبرنامج التلفزيوني "المتدرب"، الذي أداره ترامب، قالت إنه اعتدى عليها خلال اجتماع عام 2007.

25- كساندرا سيرلز

الاتهام: اتهمت سيرلز ترامب بتفحص جميع المتسابقات "بالإكراه"، ومعاملتهم "كالخراف"، خلال مسابقة ملكة جمال أميركا 2013.

26- ألفا جونسون

الاتهام: موظفة بفريق ترامب الانتخابي، قالت إن ترامب قبلها عنوة في فلوريدا عام 2016.