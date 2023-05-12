وقالت وزارة الدفاع الروسية "في اتجاه سوليدار، شن العدو أمس (الخميس) هجوما على طول خط الجبهة الذي يتجاوز طوله 95 كلم. شنت وحدات الجيش الأوكراني 26 هجوما بمشاركة أكثر من ألف عسكري وما يصل إلى 40 دبابة"، مؤكدة صد كل هذه الهجمات ومنع أي اختراق.

في المقابل، قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، الجمعة، إن القوات الأوكرانية تقدمت نحو كيلومترين في أنحاء مدينة باخموت بشرق البلاد، هذا الأسبوع، وإنها لم تتخل عن أي موقع بالمدينة في ذلك الوقت.

لكنها قللت على ما يبدو من أهمية أحاديث عن أن أوكرانيا قد بدأت بالفعل هجوما مضادا طال انتظاره، وحثت الأوكرانيين على تجاهل ما وصفته بـ"التضليل الروسي" حول الوضع في باخموت وحولها.

وأفاد بعض المدونين العسكريين الروس، الخميس، بأن القوات الأوكرانية اخترقت أجزاء من خط المواجهة.

ونفت موسكو التقارير، وقالت إن الوضع تحت السيطرة بعد قتال عنيف مستمر منذ عشرة أشهر في باخموت.

وكتبت ماليار على تطبيق تيليغرام "كيف يغطي العدو المعارك في باخموت؟ يثني (العدو) على نفسه ويتحدث عن نجاحات مفترضة ويؤلف قصصا حول قيادتنا العسكرية".

وأضافت "في الوقت نفسه، يقدم العدو معلومات كاذبة عن نقص الأسلحة الذي من المحتمل أنه يهدف إلى تبرير الوضع الحقيقي".