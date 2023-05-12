وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن "العدو مُني بخسائر كبيرة في القوة البشرية. قوات دفاعنا تقدمت كيلومترين قرب باخموت. لم نخسر أي موقع في باخموت هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، نفت روسيا تحقيق كييف اختراقات في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بعد أنباء بشأن ذلك أوردتها مصادر مختلفة.

وكان مسؤول عسكري أوكراني قد أكد أن قوات بلاده شنّت هجمات مضادة في باخموت أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض المواقع، كما تداول مدوّنون مؤيدون لموسكو ورئيس مجموعة "فاغنر" أنباء مماثلة.

معركة باخموت

تعدّ معركة باخموت، المدينة المدمّرة التي تسيطر القوات الروسية على حوالي 95 بالمئة منها، الأطول والأكثر دموية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الإعلانات المنفردة على تلغرام بشأن اختراق عند نقاط عدة على خط الجبهة لا تمت إلى الواقع بصلة".

أوضحت أن قواتها تصدّت الخميس لهجمات أوكرانية عدة، وأن المعارك ليلا تدور قرب مالينيفكا في منطقة دونيتسك، وتدخّل فيها سلاحا الطيران والمدفعية.

كان قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي قال عبر "تلغرام" الأربعاء "نشنّ هجمات مضادة فعّالة. في بعض مناطق الجبهة، لم يتمكّن العدو من مقاومة هجوم المدافعين الأوكرانيين وانسحب لمسافة تصل إلى كيلومترين".

من جهتها، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار عبر "تلغرام" أيضا أن قوات كييف "لم تفقد موقعا واحدا في باخموت خلال النهار".