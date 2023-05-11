وسئل بريغوزين عن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الهجوم المضاد تأخر، حيث تنتظر القوات الأوكرانية المزيد من المساعدات من الغرب.

وقال لوسائل إعلام روسية إن زيلينسكي كان "مخادعا" بقوله إن الهجوم لم يبدأ بعد.

وأوضح بريغوزين أن العمليات الأوكرانية "لسوء الحظ، كانت ناجحة جزئيا. هجوم أوكرانيا المضاد يتقدم بالسرعة القصوى".

وتابع: "الوحدات العسكرية الأوكرانية تقترب من باخموت"، التي تشهد منذ أشهر أعنف معارك في الحرب الأوكرانية.

والأربعاء، قال كل من بريغوزين والجيش الأوكراني إن قوات كييف هزمت وحدة من الجيش الروسي قرب باخموت، في تقدم كبير لأوكرانيا بالمعركة الطاحنة.

واتهم بريغوزين مرارا وتكرارا كبار مسؤولي الدفاع الروس بعدم تقديم الذخيرة الكافية لقواته في باخموت، وألقى اللوم عليهم في التراجع الميداني بجميع أنحاء المدينة.