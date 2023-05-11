وأضاف في مقابلة بثتها شبكة "بي بي سي"، الخميس: "من غير المقبول شن الهجوم الآن لأن الكثير من الأرواح ستزهق".

وذكر في المقابلة: "بما لدينا الآن، يمكننا المضي قدما، وسننجح. لكننا سنخسر الكثير من الأرواح. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك نحن بحاجة للانتظار، ما زلنا بحاجة للمزيد من الوقت".

وكان متوقعا منذ أسابيع إطلاق هجوم أوكراني مضاد للاجتياح الروسي.

وتتلقى أوكرانيا أسلحة متطورة من الغرب، ومن بيها دبابات ومدرعات، بالإضافة لتدريب قواتها بينما تستعد لشن الهجوم المضاد.

ورسخت قوات الكرملين أقدامها في المناطق الشرقية من أوكرانيا بخطوط دفاعية متعددة الطبقات يصل عمقها إلى 20 كيلومترا.

ومن المحتمل أن يواجه هجوم كييف المضاد حقول ألغام وخنادق مضادة للدبابات بالإضافة لعقبات أخرى.