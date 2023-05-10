وشارك شرودر (79 عاما) مساء الثلاثاء مع زوجته في حفل استقبال أقيم في برلين في مقر البعثة الدبلوماسية الروسية، بمناسبة ذكرى انتصار الجيش الأحمر على ألمانيا النازية.

وظهر المستشار الأسبق، الذي تؤخذ عليه بالأساس علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في صورة نشرتها صحيفة بيلد الشعبية وهو يبتسم.

وشارك في الحفل أعضاء في حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف وحزب "دي لينكه" اليساري المتطرف، فضلا عن أحد آخر قادة جمهورية ألمانيا الديمقراطية إيغون كرينتس.

في المقابل، لم يشارك في الحفل أي ممثلين للاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وأنصار البيئة والحزب الليبرالي.

وحرم شرودر، المرتبط بعدد من مجموعات الطاقة الروسية، من منافع ممنوحة للمستشارين السابقين بسبب علاقاته مع بوتين، التي حافظ عليها رغم الهجوم العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ردود فعل داخلية

• علقت كاتيا ماست المسؤولة في كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان قائلة: "لا أفهم الأمر".

• قال كريستيان دور رئيس كتلة الحزب الليبرالي في مجلس النواب: "من غير الملائم إطلاقا حضور حفل تنظمه السفارة الروسية، وأعتقد أنه من المناسب أن يكون سفراء الدول الغربية قد وجهوا إشارة واضحة" بعدم مشاركتهم.

• صرح تورستن فراي من الاتحاد المسيحي الديمقراطي: "في اليوم الذي قدم فيه دبلوماسيون روس وجبة طعام إلى المستشار الأسبق، قتل أشخاص أبرياء في أوكرانيا بسبب حرب العدوان الروسية"، معتبرا أن "التاسع من مايو يفترض أن يكون تذكيرا بعدم التواطؤ مع المعتدين".

• المتحدث باسم المستشار أولاف شولتس الذي كان شرودر مرشده في السياسة في بداية الألفية، امتنع عن الإدلاء بأي تعليق.

• تينو شروبالا الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا برر مشاركة حزبه في الحفل، موضحا أن التاسع من مايو كان حتى العام الماضي ذكرى يشارك فيها "بصورة طبيعية السياسيون الألمان من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان"، مضيفا: "يجب عدم وقف هذا الحوار في وقت الأزمات".