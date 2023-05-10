وستستخدم هذه الأموال لشراء الأسلحة مما يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشرائها من الشركات بدلا من سحبها من المخزون الأميركي.

وتتلقى أوكرانيا بموجب الصفقة أنظمة دفاع جوي وذخائر إضافية بالإضافة إلى التكنولوجيا لدمج قاذفات الدفاع الجوي الغربية والصواريخ والرادارات مع أنظمة الدفاع الأوكرانية الأصلية.

ووفق البنتاغون فإن الأموال ستُدفع مقابل ذخيرة مدافع الهاوتزر عيار 155 ملليمترا وذخيرة مضادة للطائرات المسيرة والتصوير بالأقمار الاصطناعية وأنواع مختلفة من التدريب.

مساعدات سخية لأوكرانيا