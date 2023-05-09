تفصيلا، أفاد مصدر مطلع بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على مداخل جميع الجزر الواقعة عند مصب نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "في الوقت الحالي، تخضع كل المداخل إلى جميع الجزر عند مصب نهر دنيبر بالقرب من خيرسون وفي المنفذ المؤدي إلى خليج دنيبر، لسيطرة وحدات الجيش الروسي بشكل تام".

في وقت سابق، استهدافت القوات الروسية مواقع ومعاقل القوات الأوكرانية في جزيرتي تشيركيسكي وبولشوي في نهر دنيبر، وفقا لما أظهرته تسجيلات فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات تلغرام.

وقال المصدر: "الآن لم يعد للعسكريين الأوكرانيين وجود هناك، وباتت جميع الطرق المؤدية إلى هناك تحت سيطرتنا".

ونوه المصدر بأن القوات الأوكرانية فقدت إمكانية وفرصة التمركز من جديد في هذه الجزر.

وكان المصدر ذاته، أفاد في وقت سابق بإن الجيش الروسي أفشل محاولة "مجموعة تخريبية واستطلاعية" تابعة للقوات الأوكرانية على 7 زوارق سريعة للهبوط على الضفة اليسرى لنهر دنيبر شمال مدينة أليوشكا.

من ناحية ثانية، وفي شمال شرق أوكرانيا، دمر الطيران الحربي الروسي جسرا عائما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسكي.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "سنتر" ألكسندر سافتشوك، إن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، دمرت جسرا عائما للقوات الأوكرانية.

وأضاف الضابط الروسي: "في اتجاه كراسنوليمانسكي، استهدفت قواتنا بضربات نارية قوية، مناطق تمركز الأفراد والمواقع النارية للعدو. وهاجمت طائراتنا القاذفة جسرا نهريا عائما ومعاقل للقوميين الأوكرانيين. وتمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من تدمير قذيفة صاروخية من طراز هيمارس، بالإضافة إلى مركبة جوية بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية".

ووفقا له، تمكنت وحدة استطلاع روسية من اكتشاف تنقلات لمجموعات استطلاع قتالية معادية في منطقة تشيرفونوبوفسكي وفي غابة سيريبريانسكي، و"تم استهداف هذه المجموعات المعادية بنيران الطيران والمدفعية، وتكبيدها خسائر كبير في الأفراد والمعدات".

هجوم جديد على كييف

وفي كييف، قال مسؤولون إن روسيا أطلقت حوالي 15 صاروخ كروز على العاصمة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، في ثاني هجوم على العاصمة في غضون أيام قليلة.

وقال المسؤولون إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطتها جميع الصواريخ، وذلك بعدما دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات الجوية في معظم أنحاء البلاد.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في تعليقات نُشرت على تطبيق تلغرام للتراسل "على صعيد الجبهة، فشلت خطط المعتدي"، وفقا لرويترز.

وجاء هجوم اليوم الثلاثاء بعد يوم من شن روسيا أكبر هجماتها بالطائرات المسيرة حتى الآن في إطار حملة جوية بدأتها قبل 10 أيام بعد فترة هدوء منذ أوائل مارس.

وهجمات اليوم هي الخامسة التي تشنها موسكو في مايو.

كما يأتي الهجوم تزامنا مع احتفال روسيا بـيوم النصر، وهو أحد أهم المناسبات العامة في البلاد وتحيي فيه روسيا ذكرى هزيمة ألمانيا النازية عام 1945.