يذهب الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو الجاري، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي توصف بأنها الأشد تنافسية في تاريخ البلاد الحديث، ولأول مرة سيجد الرئيس أردوغان الذي يحكم البلاد منذ عام 2002 منافسة شرسة من المعارضة التي وحدت صفوفها ودفعت بزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشحين أقل حظوظا هم رئيس حزب البلد محرم إنجه، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوجان.