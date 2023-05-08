وهنأ كروز الملك تشارلز بالتتويج، وقال في الفيديو ممازحا: "من طيار إلى طيار، جلالة الملك، يمكنك أن تكون طياراً ضمن سربي في أي وقت".

وتضمن الحفل الموسيقي سلسلة رسائل من المشاهير، وعرضت خلاله حقائق غير معروفة عن حياة الملك.

وسبق لكروز حضور مناسبات ملكية أخرى، مثل الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في مايو العام الماضي، قبل وفاتها بأشهر.

وخلال الحفل ألقى الأمير ويليام كلمة هنأ فيها والده على التتويج، متمنيا أن تكون الجدة إليزابيث راضية، حيث قال: "أعلم أنها هناك ، وتراقبنا باعتزاز".

وحضر الحفل نجوم كثر مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي.

تتويج الملك تشارلز