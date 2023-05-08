وقال مدونون عسكريون أوكرانيون‭ ‬إن التحذير من ضربات جوية ربما يكون صدر بسبب طائرة حربية روسية مسلحة بصواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من ذلك.

وفي وقت سابق، قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن الجيش الروسي نفذ أكبر هجوم منذ بداية الحرب على العاصمة الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيرة.

وكان الجيش الأوكراني أكد سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى المدنيين وتضرر أبنية وبنى تحتية، في غارات جوية وهجمات صاروخية شنتها القوات الروسية على مواقع عسكرية ومناطق سكنية.

وتحدث الجيش الأوكراني عن تدمير جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الروسية ليلا على أهداف مختلفة في أنحاء البلاد وعددها 35 طائرة مسيرة قال إنها "من طراز شاهد إيرانية الصنع".

وفي وقت سابق من الاثنين، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت موجة من الضربات الجوية بالطائرات والطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديثها الصباحي بشأن الحرب إن ما يصل إلى 16 ضربة صاروخية استهدفت مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى تعرض مواقع أوكرانية أخرى لنحو 61 ضربة جوية و52 قذيفة صاروخية.