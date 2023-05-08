ووصل الملك إلى وستمنستر أبي قبل الموعد المحدد واضطر إلى الانتظار في الخارج لمدة خمس دقائق قبل دخول الكنيسة.

وبدا الملك يتحدث لكاميلا غاضبا: "هذا ممل، لا يمكننا أبدا أن نكون في الموعد".

تتويج الملك تشارلز

توج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.

وفي مراسم تاريخية ومهيبة استغرقت ساعتين يعود تاريخها إلى عهد الملك وليام الفاتح عام 1066، توجت كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، ملكة.