وتدهور الوضع الصحي للضابط المتقاعد منذ منتصف أبريل الماضي وأدخل المستشفى، وفارق الحياة في سانتا كروث جنوبي بوليفيا "محاطا بزوجته وأبنائه"، حسبما أوضح ابنه غاري برادو أراووث على صفحته عبر "فيسبوك".

وأضاف أن والده "ترك إرثا من الحب والاستقامة والشجاعة"، واصفا إياه بأنه "كان شخصا استثنائيا".

وكان الجنرال برادو سالمون قائدا للدورية التي أوقفت تشي غيفارا في 8 أكتوبر 1967 في قرية لا هيغيرا في جنوب غربي بوليفيا، قبل أن يعدمه الجيش البوليفي في اليوم التالي.

وفي العام نفسه، منح الكونغرس البوليفي الضابط رتبة بطل قومي، لدفاعه عن بلده ضد ما كانت الحكومة العسكرية آنذاك تصفه بـ"الغزو الأجنبي الغاشم".

وكان الجنرال برادو سالمون يتنقل منذ عام 1981 على كرسي متحرك، بعدما أقعدته إصابته بطلق ناري في عموده الفقري عام 1981، ثم تقاعد من السلك العسكري عام 1988.