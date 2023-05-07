وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن شاحنة عبرت إلى حارات متقابلة، بعد أن فقد سائق السيطرة على عجلة القيادة في ساعة متأخرة من مساء السبت واصطدمت بـ9 سيارات وحافلتين صغيرتين.

وكانت العديد من المركبات متوقفة على جانب الطريق بالقرب من محطة وقود، حيث كان أصدقاء وأقارب يودعون الشباب الذين يغادرون لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن حرائق اندلعت على طريق الإسكندرونة - أنطاكيا السريع.

وبث الوزير تغريدة أعلن فيها إرسال 22 سيارة إسعاف و3 فرق إنقاذ طبية إلى مكان الحادث في توبوغازلي.

وكتب على تويتر: "رحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم وأقدم تعازي لأقاربهم.. سنبذل قصارى جهدنا لضمان استعادة المصابين صحتهم في أسرع وقت ممكن".

وكانت هاتاي واحدة من أكثر الولايات التركية تضررًا وسط 11 ولاية تركية تضررت من زلزال 6 فبراير، الذي دمر أجزاء من تركيا وسوريا. ووفقًا للحكومة، توفي ما لا يقل عن 50783 شخصًا في تركيا.

قالت وكالة الأنباء التركية الخاصة (ديميرورين) إن الشاحنة كانت تحمل أنقاض زلزال واصطدمت بشاحنة أخرى قبل عبور الطريق السريع حوالي الساعة السابعة مساء. بالتوقيت المحلي (1600 ت.غ).

وذكرت الأناضول أن الشاهد علي سراق قال إن بعض القتلى احترقوا حتى الموت.

وأظهرت صور سيارات مشتعلة، بينما حاولت فرق الطوارئ إبعاد الناس عن الحريق.