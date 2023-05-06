بيان الخارجية الروسية

• "المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي وغيره لا تقع على عاتق أوكرانيا فحسب، بل على عاتق رعاتها الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة".

• "إحجام واشنطن عن الإدانة بعد هجوم إرهابي آخر يتحدث عن نفسه (...) صمت المنظمات الدولية المعنية أمر غير مقبول".

• "الهجوم على بريليبين يعكس مقاربة كييف المنهجية في القضاء على المعارضين الأيديولوجيين".

ووقع الانفجار الذي أسفر عن مقتل سائق الكاتب، في وقت تتعرض به روسيا لعدد متزايد من الضربات بواسطة طائرات مسيرة وعمليات تخريب واعتداءات، من غير أن تتضح الجهة المسؤولة عنها.

ويتهم الكرملين أوكرانيا بالوقوف خلف هذه العمليات، وهو ما تنفيه كييف في وقت تعد قواتها لهجوم واسع النطاق مع اقتراب الاحتفالات في روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من مايو.