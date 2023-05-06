وكاميلا البالغة 75 عاما والمطلقة من زوجها الأول، هي الزوجة الثانية لتشارلز بعد الأميرة ديانا التي طلقها عام 1996.

ووصل الملك وزوجته من قصر بكنغهام إلى كنيسة ويستمنستر في عربة اليوبيل الماسي السوداء والحديثة يرافقهما الفرسان في دروع لامعة وقبعات من الريش.

وارتدت كاميلا الملكة القرينة لتشارلز تاجا مستخدما، إذ صرح قصر بكنغهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج، وذلك لتجنب وضع التاج المرصع بالألماسة "كوه آي نور"، التي تطالب الهند باستعادتها.

وبذلك ستتفادى الملكة الجديدة أزمة دبلوماسية.

أما التاج التي ارتدته، كان مرصعا بقطع الماس كولينان الثالث والرابع والخامس، تكريما للملكة الراحلة إليزابيث، وأضيفت إليه بعض التغييرات لتليق بالمناسبة وتعكس ذوق كاميلا.

اختيار صاحبة الجلالة لتاج الملكة ماري، يعد المرة الأولى في التاريخ الحديث التي سيستخدم فيها تاج موجود بالفعل في تتويج قرينة بدلا من صنع تاج جديد.