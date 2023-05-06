وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية مايكولا أوليشوك عبر تطبيق "تلغرام"، إن صاروخا باليستيا من طراز "كينجال" تم اعتراضه في هجوم مسائي على العاصمة الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع.

كانت أيضا المرة الأولى التي يُعرف فيها أن أوكرانيا تستخدم أنظمة الدفاع "باتريوت".

وكتب أوليشوك: "نعم، لقد أسقطنا كينجال الفريد. حدث ذلك أثناء هجوم ليلي في 4 مايو في سماء منطقة كييف".

قال أوليشوك إن صاروخ "كيه إتش 47" أطلقته طائرة "ميغ كيه 31" من الأراضي الروسية، وأسقط بصاروخ باتريوت.

و"كينجال" واحد من أحدث الأسلحة الروسية وأكثرها تقدما، ويقول الجيش الروسي إن مدى الصاروخ الباليستي الذي يطلق من الجو يصل إلى ألفي كيلومتر، ويطير بعشرة أضعاف سرعة الصوت، مما يجعل من الصعب اعتراضه.

ويسمح مزيج من السرعة فوق الصوتية والرأس الحربي الثقيل لـ"كينجال" بتدمير الأهداف المحصنة بشدة، مثل المخابئ تحت الأرض أو الأنفاق الجبلية.

وكان الجيش الأوكراني قد اعترف في وقت سابق بأنه يفتقر إلى الأصول اللازمة لاعتراض صواريخ "كينجال".

وتسلمت أوكرانيا أول شحنة من صواريخ منظومة "باتريوت" أواخر أبريل الماضي، ولم تحدد عدد الأنظمة التي لديها، لكن تم توفيرها من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه طلب أولا أنظمة "باتريوت" عند زيارته الولايات المتحدة في أغسطس 2021، قبل أشهر من العملية العسكرية الروسية.