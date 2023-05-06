حفل ضخم ينتظر بريطانيا، لتتويج ملكها الجديد، تشارلز الثالث، الذي سيشهد على تتويجه 90 حاكما ورئيسا وملكا لدول مختلفة، ولكن قائمة المدعوين، "ستكسر" التقاليد هذه المرة.