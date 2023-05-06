وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش، الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.

وتحت أنظار نحو 100 من قادة الدول وكبار الشخصيات ومنهم السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في 1066.

وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين.

ورغم أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ، إلا أن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.

وستكون المراسم على نطاق أصغر من ذلك الذي أقيم خلال مراسم تتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستهدف مع ذلك إلى أن تكون مثيرة للانبهار حيث ستضم مجموعة من الشعارات التاريخية من كرات ذهبية وسيوف مرصعة بالجواهر إلى صولجان يحمل أكبر ماسة مقطوعة عديمة اللون في العالم.

وبعد المراسم سيغادر تشارلز وكاميلا في العربة الملكية الذهبية، البالغ وزنها 4 أطنان والتي صممت لجورج الثالث آخر ملوك المستعمرات الأميركية، التي كانت خاضعة لبريطانيا عائدين إلى قصر بكنغهام في موكب يمتد طوله إلى ميل ويضم 4 آلاف جندي من 39 دولة بالزي الرسمي الاحتفالي.

وسيكون أكبر عرض من نوعه في بريطانيا منذ تتويج الملكة إليزابيث، ومن المتوقع أن يصطف الآلاف في الشوارع وسيتابع الحدث الملايين في المنازل وفي جميع أنحاء العالم عبر شاشات التلفزيون.

ما تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز؟