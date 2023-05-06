وأفادت وكالة أنباء "لابريس" بأن الرجل ضرب كونتي في وجهه، وقد اعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور.

وقال كونتي في بيان: "المعارضة مشروعة لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي".

وعبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني عن تضامنها مع كونتي، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، وأدانت "كل أشكال العنف".

وكان كونتي رئيسا للوزراء عندما أصبحت إيطاليا أول دولة في الغرب تؤكد ظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في فبراير 2020، حيث وضع البلاد قيد إغلاق صارم أوائل مارس، وأشرف على بدء حملة التطعيم في إيطاليا.