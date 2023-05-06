وسيتم تتويج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي ألف عام.

وفي ما يلي برنامج الحفل الخاص بتتويج الملك: