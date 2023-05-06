وسيتم تتويج تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي ألف عام.

ووفق سوناك فإن الاحتفال الذي سيقام في وستمنستر حيث تم تتويج ملوك إنجلترا وبريطانيا منذ عام 1066 سيشارك فيه ممثلون عن جميع الأديان لأول مرة.

وقال سوناك إنها ستكون "لحظة غير عادية للفخر الوطني"، مضيفا في بيان: "لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقدم مثل هذا العرض المبهر. المواكب والاحتفالات والمهرجانات في الشوارع".

وتابع "ولكن هذا ليس مجرد مشهد. إنه تعبير عن الفخر بتاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا. دليل حي على الطابع الحديث لبلدنا وطقوس نعتز بها تولد من خلالها حقبة جديدة".

ومضى يقول "لذلك دعونا نحتفل في مطلع الأسبوع بكل فخر بمن نحن وما نمثله.. دعونا ننظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل. ودعونا نصنع ذكريات جديدة حتى نتمكن من إخبار أحفادنا باليوم الذي اجتمعنا فيه للغناء.. حفظ الله الملك".