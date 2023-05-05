كما أقر النادي، الجمعة، بأن "بعض المشجعين لديهم آراء قوية بشأن هذا الموضوع".

وأعلن الفريق اعتزامه عزف نشيد "ليحفظ الله الملك" بعد أن تواصلت رابطة الدوري الإنجليزي مع الأندية التي تخوض مباريات على أرضها واقترحت بشدة المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

كان مشجعو ليفربول أطلقوا صيحات استهجان خلال عزف النشيد الوطني، الذي كان سابقا يطلق عليه "ليحفظ الله الملكة"، قبل انطلاق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل عام وقبل نهائي بطولة درع الاتحاد الإنجليزي (الدرع الخيرية) في يوليو بسبب ما ينظر إليه على أنه معارضة قديمة للمؤسسة الملكية.

وقد تعمقت هذه المشاعر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب كارثة التدافع بملعب هيلزبره، ولا يزال كثير من سكان المدينة ذات الميول اليسارية يشعرون بخيبة أمل تجاه الدولة.

ويخوض ليفربول مواجهة في البريميرليغ أمام برينتفورد على ملعب أنفيلد بعد ظهر السبت.

وقال ليفربول على موقعه الإلكتروني "منذ أكثر من أسبوع بقليل، تواصلت رابطة الدوري الإنجليزي مع جميع الأندية المحلية، واقترحت بشدة الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية عبر المباريات على أرضها نهاية هذا الأسبوع، وقدمت قائمة بالأنشطة التي يمكن للأندية المشاركة فيها".

وأضاف النادي أنه قبيل انطلاق المباراة، "من المقرر أن يتجمع اللاعبون والمسؤولون حول دائرة المنتصف عند عزف النشيد الوطني، بالطبع، الأمر يعود إلى كل شخص لتحديد كيفية الاحتفال في أنفيلد يوم السبت بهذه المناسبة، ونعلم أن بعض المشجعين لديهم آراء قوية حول هذا الموضوع".