ظلت خطط حفل تتويج الملك تشارلز طي الكتمان حتى يتم الكشف عنها يوم غد، ولكن هناك بعض التفاصيل التي تم الإفصاح عنها مرتبطة بمراسم وأعراف ملكية قد لا يعرفها الكثر عن هذا الحدث.