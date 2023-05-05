وكانت الدفاعات الأوكرانية دمرت في وقت سابق الخميس طائرة مسيرة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف، مما أدى إلى اندلاع حريق ناجم عن عملية الإسقاط.

ودفع الأمر البعض إلى الاعتقاد أن الطائرة المسيرة روسية، وحلقت فوق القصر الرئاسي بكييف ردا على استهداف مبنى الكرملين، الذي تتهم موسكو القوات الأوكرانية بالضلوع فيه.

وقال الجيش الأوكراني في بيان:

في حوالى الساعة 20:00 في منطقة كييف، وخلال رحلة مجدولة، فُقدت السيطرة على طائرة بدون طيار لسلاح الجو من طراز "Bayraktar TB2"، التركية الصنع.

نظرا لأن الوجود غير المنضبط للطائرات بدون طيار في سماء العاصمة قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها فقد تم اتخاذ قرار تدمير الهدف.

إنه لأمر مؤسف لكن هذه تقنية، وتحدث مثل هذه الحالات.

من المحتمل أنه عطل فني، ويتم تحديد الأسباب.

لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة العمليات القتالية وسقوط حطام الطائرة.

هجمات روسية عنيفة

وأبلغ رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق عن "انفجارات وحرائق في منطقة سولوميانسكي في العاصمة"، محذرا من احتمال وجود حطام طائرات مسيرة، وفق "فرانس برس".

وشهدت كييف موجة هجمات ليل الأربعاء الخميس.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرغي بوبكو صباح الخميس: "لم تشهد مدينتنا ضربات مكثفة كهذه منذ بداية هذه السنة".

وأضاف أن هذا هو اليوم الثالث من محاولات شن ضربات على كييف في مايو.