أفاد السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجن كورنيتشوك، يوم الخميس، إن كييف تختبر نظاما لرصد الصواريخ صممته الدولة العبرية من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من الهجمات الصاروخية الروسية، مضيفا أنه قد يُفعّل في غضون شهرين.
- العام الماضي، وافقتإسرائيل على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا الماضي على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بالأسلحة.
- وحرصا من الحكومة الإسرائيلية على الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو، لم يقدم المسؤولون الإسرائيليون تفاصيل عن نظام رصد الصواريخ الذي تطوره لصالح أوكرانيا.
- قال السفير كورنيتشوك إن النظام المزود ببيانات من الرادارات الأوكرانية يخضع للاختبار حاليا في العاصمة.
- ونقلت رويترز عن المسؤول الأوكراني قوله إن النظام "يسمح بتحديد الأجسام المختلفة، ومنها الصواريخ الباليستية، ويجري حسابات لمعرفة وجهتها وهذا يسمح لنا بشكل أساسي بإغلاق أجزاء معينة من البلاد بدلا من البلد بأكمله"، في إشارة إلى أوامر الاحتماء من الضربات الجوية التي تصدر عندا لتعرض لهجوم.
- وأشار إلى أن النظام عند اكتماله سيحذر سكان المناطق التي على وشك التعرض للقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة الروسية، إما عن طريق إطلاق صفارات الإنذار أو بإرسال تحذير على الهواتف المحمولة.