أفاد السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجن كورنيتشوك، يوم الخميس، إن كييف تختبر نظاما لرصد الصواريخ صممته الدولة العبرية من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من الهجمات الصاروخية الروسية، مضيفا أنه قد يُفعّل في غضون شهرين.