وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لقناة "إم إس ان بي سي "لا علاقة لنا بهذه القضية"، متهما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه "يكذب بكل وضوح وبساطة".

اتهام روسي

تتهم موسكو، واشنطن بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مقر الكرملين. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف "إن واشنطن تقف وراء هجوم كييف على الكرملين ومحاولات الولايات المتحدة للتنصل ’سخيفة‘".

أضاف بيسكوف أنه من المهم أن تدرك واشنطن "المتورطة في الهجوم على الكرملين" خطورة مثل هذا التدخل المباشر في الصراع.

قال بيسكوف إن واقعة الطائرتين المسيرتين تتطلب تحقيقا شاملا وعاجلا ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج، مضيفا "نعلم أن القرارات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية تم اتخاذها في واشنطن وليس في كييف".

وأوضح الكرملين أن "كييف تنفذ فقط هذه القرارات".

الخارجية الروسية

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بـ"بحملة تخريب" أوكرانية "غير مسبوقة" على أراضيها، وقالت: