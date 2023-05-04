وأصدرت المحكمة في مارس الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسيفلاديمير بوتين بشأن مزاعم ترحيل أطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب.

وأفادت وكالة إيه.إن.بي الهولندية للأنباء بأن زيلينسكي وصل إلى مقر البرلمان الهولندي حوالي الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش للاجتماع مع النواب.

ووفقا لوكالة الانباء الهولندية كان في استقبال الرئيس الأوكراني رئيس المجلس يان انتوني بروين ورئيسة مجلس النواب فيرا بيرغاكمب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف لوكالة فرانس برس "نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت الحكومة الهولندية قبل زيارة زيلينسكي إنه سيحضر اجتماعات أيضا مع رئيس الوزراء مارك روته وأعضاء من البرلمان.

وذكرت وزارة الخارجية أن من المتوقع أن يلقي زيلينسكي خطابا بعنوان "لا سلام من دون عدالة لأوكرانيا".

ورفض متحدثون باسم الحكومة الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الزيارة وعزوا ذلك إلى أسباب أمنية.