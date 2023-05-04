نظام ملكي يتميز عن غيره في تتويج ملوكه وملكاته، فرموز التاريخ فيه تمتزج بمراحل مثيرة للاهتمام، هو نظام المملكة المتحدة، فلكل شخصية اعتلت العرش في بريطانيا مواقف ولحظات تختص بها.