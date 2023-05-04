نظام ملكي يتميز عن غيره في تتويج ملوكه وملكاته، فرموز التاريخ فيه تمتزج بمراحل مثيرة للاهتمام، هو نظام المملكة المتحدة، فلكل شخصية اعتلت العرش في بريطانيا مواقف ولحظات تختص بها.
الملكة فيكتوريا
- 63 عاما من الحكم.
- شغلت منصب الملك الحاكم لبريطانيا العظمى والهند وآيرلندا، وكان عمرها ثمانية عشر عاما.
- وجاء حفل تتويجها، بعد عام من اعتلائها العرش وشهد موكبها حشدا كبيرة من الناس.
- نقلت خطوط السكك الحديدية الجديدة أكثر من 400 ألف شخص من سائر بريطانيا.
- وكلفت المراسم وقتها 79 ألف جنيه إسترليني.
- وارتدت "فيكتوريا" تاجا مرصعا بأكثر من ثلاثة آلاف جوهرة.
إدوارد السابع
- 9 سنوات من الحكم.
- كانت لحظات تتويجه أشبه بالدراما.
- في يوم التتويج أصيب الملك بالتهاب في الزائدة الدودية.
- أجريت العملية للملك إدوارد السابع في غرفة الموسيقى في قصر باكنغهام.
جورج الخامس
- 25 عاما من الحكم.
- أما حفل تتويج الملك جورج الخامس فشهد إضافة جديدة إلى آداب التتويج، وهو ظهور الملك والملكة على الشرفة لتحية الحشود المتجمعة.
إدوارد الثامن
- 326 يوماً من الحكم.
- كان حفل تتويجه في قلعة كرنارفون.
- مراسم التتويج وبحسب مراجع تاريخية أطلق عليه "الحفل الوهمي"، حيث قام السياسي ومستشار الخزانة وقتها ديفيد لويد جورج بتحضير حفل وهمي حضره المقربون من القصر، وقام بتدريب إدوارد الثامن على خطبة للترحيب بالحضور.