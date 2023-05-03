وأضاف تيموثي هاوكينز في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "سنواصل العمل مع شركائنا لمواجهة الاستفزازات الإيرانية".

وأوضح المسؤول الأميركي بأن إيران تنتهك القانون الدولي عبر مصادرة ناقلات نفط. مشيرا إلى أنه عمل ناقض للاستقرار والأمن البحرين، وهو ضروري للتجارة الدولية.

وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، في ثاني حادث من نوعه تقوم به طهران خلال الأيام الأخيرة.

ونشرت البحرية الأميركية لقطات لسفن الحرس تحيط بالناقلة.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نضم صوتنا الى المجتمع الدولي لندعو الحكومة الإيرانية والبحرية الإيرانية الى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها".

واضاف المتحدث أمام الصحفيين أن "قيام إيران بترهيب السفن وتدخلها في حق الملاحة في المياه الإقليمية والدولية يتنافيان مع القانون الدولي ويؤديان إلى اضطراب الاستقرار والأمن الإاقليميين".

من جهتها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية إنّ "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية مخالفة في مياه مضيق هرمز"، بدون ذكر المصدر.

ونهاية الشهر الماضي، قالت البحرية الأميركية، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.