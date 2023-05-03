ذكرت وسائل إعلام روسية مزيدا من التفاصيل عن الهجوم الذي تعرض له مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، فيما اتهمت موسكو كييف بالتورط في "محاولة لاغتيال الرئيس".