وأضاف أن "روسيا قد تكون بصدد الإعداد لهجوم واسع على أوكرانيا بسبب مزاعم هجوم الكرملين"، متابعا: هذه الهجمات لا تحقق أو تغير شيئا في مسار المعركة".

وقال الكرملين الأربعاء إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان "استهدفت مسيّرتان الكرملين.. تم تعطيل الجهازين"، واصفا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

وخلال الإفادة الصحفية للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، قال إن الرئيس فلاديمير بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

وأكدت الرئاسة الروسية عدم وجود أي خسائر بشرية من جراء محاولة الهجوم على الكرملين.