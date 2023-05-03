وجاء في البيان أن "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية في أي وقت وفي أي مكان تراه مناسبا".

وبحسب البيان ، "حاول نظام كييف الليلة الماضية مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين باستخدام طائرات بدون طيار".

وأشار الكرملين إلى أنه "عمل إرهابي مخطط مسبقًا ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي ، قبل يوم النصر واستعراض 9 مايو الذي سيحضره ضيوف أجانب".