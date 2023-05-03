وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، في بيان: أن اسم ناقلة النفط "نيوفي"، مضيفا أن الحرس الثوري الإيراني استولى على الناقلة.

وأضاف البيان أن "الحرس الثوري الإيراني أجبر ناقلة النفط على الاستدارة والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل بندر عباس الإيرانية".

ونشرت البحرية الأميركية لقطات لسفن الحرس تحيط بالناقلة.

من جهتها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية إنّ "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية مخالفة في مياه مضيق هرمز"، بدون ذكر المصدر.

ونهاية الشهر الفائت، قالت البحرية الأميركية، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.

من جانبه، تحدث الجيش الإيراني، حينها عن فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وإصابة آخرين بجروح إثر تصادم في مياه الخليج مع ناقلة نفط احتجزها على إثر الحادثة.

وذكر الأسطول الأميركي الخامس أن بيانات التتبع للأقمار الاصطناعية لموقع "مارين ترافيك دوت كوم" أظهرت أن السفينة، التي تحمل اسم "أدفانتج سويت"، كانت متواجدة في خليج عمان.

وقال الأسطول الخامس، في 27 أبريل إن "أدفانتج سويت" أصدرت نداء استغاثة في الساعة 1:15 بعد الظهر خلال تواجدها في المياه الدولية، عندما سيطرت إيران على الناقلة".